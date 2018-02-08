Yıldırım’dan Zeytin Dalı diplomasisi

Dünya genelindeki güvenlik konularının masaya yatırıldığı, üst düzey devlet liderleri ve büyük kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı
16 Şubat'ta başlıyor. Başbakan binali Yıldırım
'ın ikinci kez katılacağı ve 18 Şubat'a kadar sürecek olan konferansa ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry de katılacak. 600'e yakın katılımın olması beklenen konferansa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Başbakan Theresa May ile İsrail Başbakanı Netanyahu ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in de katılması bekleniyor. Başbakan Yıldırım konferansın yanı sıra bazı liderlerle de ikili görüşmeler yapacak. Konferans boyunca Yıldırım'ın en önemli gündem maddesini ise Suriye oluşturacak. Yıldırım, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile terörden temizlediği, alt ve üst yapı çalışmalarını yaparak yeniden yaşanabilir hale getirdiği bölgeyi örnek olarak gösterecek. Afrin'de de aynı temizliğin yapılacağını, bölgenin de huzur ve güvene kavuşturulacağını anlatacak olan Yıldırım, Türk askerinin Afrin'de sivilleri katletmediğini de belgeleriyle anlatacak. ROKETLERİ HATIRLATACAK
Yıldırım, harekâtın Türkiye için neden zorunlu hale geldiğini terör örgütü PYD/YPG'nin Hatay ve Kilis'e attığı roket ve füzeleri de delil olarak gösterecek. Yıldırım, 12 gün içinde 82 roketin sivilleri hedef aldığını, Türkiye'nin kendi vatandaşının güvenliğini sağlamak için ve bölgedeki PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için bu harekâtı başlattığına dikkat çekecek. Yıldırım ayrıca PYD/YPG'ye verilen NATO silahlarının Türkiye'ye karşı kullanıldığını, PYD/YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu vurgulayacak. Yıldırım'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere liderlerikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. MİROĞLU'NU ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI
Başbakan
Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu
'nun bir süredir Ankara'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt'in cenaze törenine katılmak üzere Mardin'e geldi. Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi de aynı uçakla kente getirildi. Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törene Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda kabine üyesi katıldı. Cenaze namazının ardından Miroğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Başbakan Yıldırım, daha sonra Diyarbakır'a geçerek 2 gün önce hayatını kaybeden kanaat önderi Hüseyin Elçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.