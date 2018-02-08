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" amca"dan 'e kuruyemiş

'nın Aksu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan için belediye ve kaymakamlığın iş birliği ile düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 17:45
Yörük Yılmaz amcadan Mehmetçik'e kuruyemiş

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında savaşan 'e destek için yapılan Kampanyada toplanan çorap, çamaşır, içlik, atkı, kuruyemiş ve gıda malzemelerinden oluşan ürünler, Aksu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edildi.



"YÖRÜK YILMAZ AMCANIZDAN"

Teslim edilen ürünlerden içinde kuruyemiş olan koliye iliştirilen not dikkati çekti. " amcanızdan" başlığıyla yer alan notta, "Afrin'deki savaşan Mehmetçiğimize çam sakızı çoban armağanı. Guvet olsun. Afiyet olsun. Zafer Türkiyemizin olsun. Özellikle savaşan askerlerimize verilsin. Ulaştırana teşekkürler ederim. Selam olsun askerlerimize." ifadeleri yer aldı.

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"Yörük Yılmaz amca"dan Mehmetçik'e kuruyemiş
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