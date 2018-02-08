"Yörük Yılmaz amca"dan Mehmetçik'e kuruyemiş

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında savaşan Mehmetçik'e destek için yapılan Kampanyada toplanan çorap, çamaşır, içlik, atkı, kuruyemiş ve gıda malzemelerinden oluşan ürünler, Aksu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edildi.





"YÖRÜK YILMAZ AMCANIZDAN"



Teslim edilen ürünlerden içinde kuruyemiş olan koliye iliştirilen not dikkati çekti. "Yörük Yılmaz amcanızdan" başlığıyla yer alan notta, "Afrin'deki savaşan Mehmetçiğimize çam sakızı çoban armağanı. Guvet olsun. Afiyet olsun. Zafer Türkiyemizin olsun. Özellikle savaşan askerlerimize verilsin. Ulaştırana teşekkürler ederim. Selam olsun askerlerimize." ifadeleri yer aldı.

ANTALYA'DAN AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'E BİR TIR MUZ