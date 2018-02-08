‘Zeytin Dalı’na zeytinli destek

Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, vatandaşların da Mehmetçiğe desteği katlanarak sürüyor.

BURSA: Her bir asker için tek tek paketlenen 5 bin adet 130 gramlık zeytin, Afrin'e gönderilmek üzere yola çıktı.

ELAZIĞ: Kayakçılar, operasyona katılan askerlere destek vermek amacıyla ellerinde meşaleler, "Elazığ'dan Afrin'deki Mehmedimize selam olsun" yazılı pankart ve Türk bayrağı ile kaydı.

İSTANBUL: Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri kan bağışında bulundu.

ÇANAKKALE: Çanakkale'de Kepez Belde Teşkilatı'nca başlatılan kampanya kapsamında, 3 bin 500 çift çorap, Kepezli kadınların ördüğü boyunluklar ve elbiseler Afrin'de görev yapan askerlere gönderildi.

DERVİŞ UĞURLU / LEVENT SÖKMEN / TUNA ÇAM