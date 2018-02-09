Afrin'den acı haber!

Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla bugün Afrin'in güney batısında girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) memleketi Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu haberini, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.



Şehit Sergen Pamukçu'nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise 'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor' yazdığı görüldü.





Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği'nde toprağa verilecek.