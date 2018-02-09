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Bingazi'de patlama: 1 ölü 70 yaralı

'nın Bingazi kentinde cuma namazı sonrası camide düzenlenen da ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 18:42
Bingazi'de patlama: 1 ölü 70 yaralı

İKİ ÇANTA DOLUSU PATLAYICI

Bingazi'deki el-Cela Devlet Hastanesi'nde doktor Fethi et-Tuati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin el-Macuri bölgesinde bulunan 'nde patlama meydana geldiğini belirterek, "Ebu Hureyre Camisi'ne yönelik nın faillerini ve nedenlerini henüz bilmiyoruz. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırıda iki çanta dolusu kullanılmış." dedi.

Tuati, patlama sonrası bir ölü ve 55 yaralının hastanelerine nakledildiğini ifade ederek, insanların olayın ardından büyük panik yaşadığını dile getirdi.

Bingazi Tıp Merkezi'nde bulunan doktorlar da merkeze biri ağır 15 yaralının getirildiğini aktardı.

'nın doğusundaki Bingazi kentinde ocak ayı sonlarında düzenlenen iki bombalı saldırıda 37 kişi ölmüş, 73 kişi de yaralanmıştı.

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Bingazi'de patlama: 1 ölü 70 yaralı
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