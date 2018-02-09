‘Çatının’ kilit isimlerini anlattı

Çatı davası başta olmak üzere Sakarya, Malatya, İzmir, İstanbul'da yürütülen örgüte ait davalarda tanık olarak ifade veren ve önceki gün şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan FETÖ
'nün eski Emniyet imamı Kemalettin Özdemir, FETÖ'nün kilit isimleriyle olan ilişkisini bir bir anlattı. Özdemir yöneltilen suçlamalara karşı yaptığı savunmada , "Bu yapıdan ayrılmaya kalktığımda da bana iftira attılar ve zehirlemeye çalıştılar. 2010 yılından sonra yapı ile hiçbir irtibatım ve temasım kalmadığı gibi yapının aleyhte propagandalarına maruz kalarak boy hedefi haline geldim" iddiasında bulundu. Özdemir, FETÖ'ye öğrencilik yıllarında katıldığını ve kaldıkları eve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in geldiğini söyledi. O İSİMLERLE İRTİBATI SORULDU
Özdemir'e, "FETÖ tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş, Cemil Koca, Abdulkadir Aksoy, Recep Uzunallı, Süleyman Tiftik isimli kişilerle irtibatınız tespit edilmiştir. Neler söylersiniz" sorusunun yöneltildiği öğrenildi. Özdemir'in, "Cemil Koca isimli şahsı kayınpederimin vaiz olması sebebiyle tanırım. Telefonla görüştüğümü zannetmiyorum. Tuncay Delibaşı da doktor olması münasebeti ile tanırım. Belki yakınlarım gitmiştir. Direkt bir irtibatım yoktur. Abdulkadir Aksoy'u babamın avukatı olduğu için tanırım. Recep Uzunallı isimli şahısla İzmir'den fakülteden beraber mezun olduk. Süleyman Tiftik'i tanıyorum ama uzun zaman olduğu için şuan neden tanıdığımı hatırlamıyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
FETÖ'ye bağlı Turgut Özal Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında farklı illerde, ifade veren bazı şüphelilerin beyanları sonrasında Ankara Başsavcılığı'nca gözaltına alınan Özdemir adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.