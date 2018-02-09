Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis ekipleri silah ticareti yapıldığına dair yaptıkları çalışmalar sonucunda, Bağlar ile Kavaklı mahallelerinde bulunan adreslere ve takipte olan araca eş zamanlı operasyon düzenledi.



DUVARLARIN İÇİNE GİZLENMİŞ

Adreslere yapılan baskında KOM Grup Amirliği ekipleri, duvarların içine gizlenmiş silahlar ve mühimmatları ele geçirdi. Duvarların içine gizlenmiş silahları ele geçiren polis sevincini ekip arkadaşları ile paylaştı.

Duvarın içinden cephanelik çıktı

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 1 adet kalaşnikof, 4 adet av tüfeği, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 13 adet el tipi tabanca şarjörü, bin 436 adet kalaşnikof fişeği, 292 adet tabanca mermisi, 108 adet av tüfeği fişeği, 12 adet tarihi eser olduğu belirlenen altın sikke, 1 adet define dedektörü, 2 adet mühimmat yeleği, 5 adet 7.65 el tipi tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H.K., S.B. ve E.B.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

HAKKARİ’DE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ!