Erdoğan-Putin-Ruhani İstanbul’da buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya lideri Vladimir Putin
ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın, Putin'e Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilkini geçen yıl 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Erdoğan zirve için Putin ile görüşmesinin ardından Ruhani'den de teyit aldı. İstanbul'daki liderler zirvesinde, Suriye'deki son gelişmeleri, Zeytin Dalı Harekâtı, İdlib'deki çatışmasızlık bölgeleri, Suriye'deki siyasi geçiş süreci konuları ele alınacak. İstanbul zirvesi, Erdoğan ve Putin'in son bir yılda gerçekleştirdiği 9'uncu görüşme olacak. Zirveyle ilgili tarihin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
Suriye konusunda Astana sürecinin garantörleri olan üç ülkenin üçüncü toplantısını da İran'ın başkenti Tahran'da yapması bekleniyor.
Erdoğan Putin ve Ruhani, telefon görüşmelerinde İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldı. Görüşmelerde, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu. Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki liderin, Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıkları da teyit ettikleri öğrenildi. SP LİDERİNİ KABUL EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşme, saat 14.15'te başlayacak.