Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Furkan Vakfı’nın başkanı ile 4 yöneticisine tutuklama kararı

Furkan Vakfı’nın başkanı ile 4 yöneticisine tutuklama kararı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı 'un da bulunduğu 5'i tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler "FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Vakfı’nın başkanı ile 4 yöneticisine tutuklama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN