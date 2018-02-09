Furkan Vakfı’nın başkanı ile 4 yöneticisine tutuklama kararı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen
28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul
'un da bulunduğu 5'i tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler "FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.