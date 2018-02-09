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Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı kararı

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 15:31
HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. 'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor.

Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.

PKK üyesi 17 şüpheli için operasyon başlatıldı


(HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay)

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HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı kararı
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