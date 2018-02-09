Malkoç: Şehit yakınları ABD’ye dava açabilir

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ABD
ve diğer ülkelerin terör örgütlerine verdiği silahlarla şehit düşen asker, polis yakınları ile gazilerin ilgili ülkelere dava açabileceğini söyledi. Teröristlere silah vermenin, yardım ve yataklık yapmanın uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına göre suç olduğunu belirten Malkoç, "ABD geçmişte 11 Eylül olaylarından sonra, "Suudi Arabistan vatandaşları bu suçu işledi' diye, Suudi Arabistan'ı cezalandırdı, Libya'yı cezalandırdı. Bu nedenle şehit yakınları ve gazileri Türk mahkemelerinde ve uluslararası alanda haklarını arayabilirler" dedi. Dava açmak isteyen şehit aileleri ve gazilere başvurmaları halinde, 'halkın avukatı' olan kurumların her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.