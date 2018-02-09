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Mehmetçiğe destek çığ gibi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN ALİ ALTUNDAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
Mehmetçiğe destek çığ gibi
Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen sürerken, vatandaşların Mehmetçiğe olan desteği de devam ediyor.
K.MARAŞ: Halil Çınkır (63), eşi Münevver Çınkır'ın gördüğü rüyayı kendisine anlatması üzerine evinde bulunan iki ineğinden birini 3 bin liraya satarak parasını Mehmetçik Vakfına bağışladı.
KAYSERİ: Kayseri'nin elmasıyla ünlü ilçesi Yahyalı'da bir araya gelen çiftçiler Mehmetçikler için bir kamyon elma gönderdi.
Antalya: Askerlere 1 ton muz gönderildi.
RİZE: Rize Belediyesi öncülüğünde askerlere Rize Çayı gönderildi.
İZMİR: Şirince'de köylüler, kendi aralarında topladıkları zeytin, incir ve doğal köy ürünlerini Mehmetçik'e gönderdi.
YOZGAT: Alemdar köyünde yaşayan 87 yaşındaki Kamil Pekel, biriktirdiği 2 bin lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
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Mehmetçiğe destek çığ gibi
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