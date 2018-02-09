Mehmetçiğe destek çığ gibi

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı
sürerken, vatandaşların Mehmetçiğe olan desteği de devam ediyor. K.MARAŞ:
Halil Çınkır (63), eşi Münevver Çınkır'ın gördüğü rüyayı kendisine anlatması üzerine evinde bulunan iki ineğinden birini 3 bin liraya satarak parasını Mehmetçik Vakfına bağışladı. KAYSERİ:
Kayseri'nin elmasıyla ünlü ilçesi Yahyalı'da bir araya gelen çiftçiler Mehmetçikler için bir kamyon elma gönderdi. Antalya:
Askerlere 1 ton muz gönderildi. RİZE:
Rize Belediyesi öncülüğünde askerlere Rize Çayı gönderildi. İZMİR:
Şirince'de köylüler, kendi aralarında topladıkları zeytin, incir ve doğal köy ürünlerini Mehmetçik'e gönderdi. YOZGAT:
Alemdar köyünde yaşayan 87 yaşındaki Kamil Pekel, biriktirdiği 2 bin lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.