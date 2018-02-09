Şehit erin annesinin Erdoğan’dan isteği: O pislikleri yok et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Hakkâri Çukurca'daki Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerin Irak'tan güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın Malatya'daki annesine başsağlığı diledi.

'KANI YER DE KALMAZ'

Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, telefonu anne Serpil Gürhan'a verdi. Şehit annesine hayırlı akşamlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Bize de dua edin. İnşallah onların kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi. Serpil Gürhan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dualarına "Amin" karşılığını vererek, "Sen bizim babamızsın, cumhurun babasısın. Benim yavrum çok güzeldi, çok iyiydi. O teröristleri, o pislikleri yok et babam. Öyle bir temizle ki, hiçbir izleri kalmasın" dedi.

'BİZİM ALLAHIMIZ VAR '

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18. günü geçti, bini aştı. Rahat olun, ne içerde ne oralarda... Bizim Allah'ımız var" diye konuştu.