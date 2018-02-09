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Son dakika: 'den 'ye sert cevap!

Sözcüsü Hami Aksoy 'nin "Amerikan vatandaşı 'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkûm edilmesinden derin kaygı duymaktadır" ifadelerine cevap verdi.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 21:20
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye sert cevap!

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Türk vatandaşı olan , bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir.

Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil 'nin , yasalarına ve delillere göre karar verir.

ABD'li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz."

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Son dakika: Türkiye'den ABD'ye sert cevap!
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