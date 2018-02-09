E Devlet'ten soy ağacı bilgisi açıklaması! - E Devlet ile soy ağacı nasıl sorgulanır?

E Devlet giriş sistemi üzerinden soy ağacı bilgilerinin hizmete açıldığının duyulmasının ardından milyonlarca kişi bu siteye akın etti. Soy bilgisini görüntülemek için bazı vatandaşlar saatlerce E Devlet'te bekledi. Soy ağacı sisteminde erişime açıldıktan sadece bir saat sonra 33 bin kayıt oluşturuldu. Bu sabah saatlerinden itibaren E Devlet giriş yapan kişiler ise hizmetin şu an için durdurulduğu bilgisi ile karşılaştı. Peki E Devlet üzerinden soyağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

SOY AĞACI SİSTEMİ YENİDEN ERİŞİME AÇILDI

Bu sabah saatlerinden itibaren hizmete kapanan soy ağacı sorgulama sayfası az önce yeniden erişime açıldı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak soy sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

ALT ÜST SOY AĞACI BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu ekrana ulaşabilmek için ilk olarak turkiye.gov.tr adresini ziyaret etmelisiniz. Karşınıza gelen pencerede e-Devlet şifrenizi ve TC kimlik numaranızı yazınız. Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra arama alanına ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'' yazın ve sekmeye girin. Soy ağacı sorgulama işleminizi burada yapabilirsiniz.

SOY AĞACI İÇİN KARŞINIZA BU UYARI GELECEK

''Şu anda kullandığınız hizmette yer alan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir.'' Karşınıza çıkan bu uyarının ardından açılı pencereyi kapatmayınız ve bekleyiniz. Aksi takdirde işleminiz iptal olacaktır. Ve sisteme en baştan girerek aynı adımları tekrar izlemeniz gerekecektir.

SOY AĞACI BİLGİSİ SORGULA

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:

Bilgilendirme hizmetleri

Entegre elektronik hizmetler

Ödeme işlemleri

Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır.

e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. e-Devlet Kapısında tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için(vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

e-Devlet Kapısının en büyük faydası şifre ya da varsa e-imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanılarak elektronik hizmetlere erişim sağlanmasıdır. Bu yönüyle e-Devlet Kapısı sağlamış olduğu altyapıyla birçok başka ülke tarafından da örnek alınmaktadır.