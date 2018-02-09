TSK havadan ve karadan vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'deki terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor. Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki Cinderes bölgesine top atışları yapıldı. Batı cephesinin daha kuzeyinde bulunan Racu bölgesinde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede ilerlemeye devam eden TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları ise Afrin'in en büyük beldelerinden biri olan Racu'ya yürüyor. Türk Hava Kuvvetleri de dün akşam PYD/PKK'ya ait hedefleri vurdu. BİN 28 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün 29 PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece üç haftayı dolduran operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 28'e yükseldi.