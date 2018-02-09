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'dan flaş Afrin açıklaması: 1062 terörist öldürüldü

: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 olmuştur. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 10:09
TSK'dan flaş Afrin açıklaması: 1062 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu açıkladı.
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu bildirdi. Ayrıca harekat kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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TSK'dan flaş Afrin açıklaması: 1062 terörist öldürüldü
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