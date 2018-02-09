“Türk halkı AP’yi kâle almamakta haklı”

Dışişleri Bakanlığı
, AP'nin "Türkiye'de Mevcut İnsan Hakları Durumu" başlığıyla aldığı kararı çok sert ifadelerle eleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AP'nin terör örgütlerinin ağzıyla hazırladığı rapor "yamalı bohçaya" benzetilerek, "Kendi binasında terör örgütünün paçavralarının asılmasına izin veren AP'nin böyle bir karar alması esasen şaşırtıcı değildir ve ülkemizin ve Türk halkının, inandırıcılığını çoktan yitirmiş olan AP'yi artık kâle almamaktaki haklılığının açık göstergesidir. Dolayısıyla sözkonusu karar bizim için yok hükmündedir" denildi.