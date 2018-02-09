Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Viyana’da Türk anne ile kızı ölü bulundu

Viyana’da ile kızı ölü bulundu

’da, eski eşi ve kızından uzun süre haber alamayan koca, polise ihbarda bulundu. Eve giren polis, ile kızını ölmüş halde buldu

Giriş Tarihi: 9.2.2018
Viyana’da Türk anne ile kızı ölü bulundu

'nın başkenti Viyana'da 45 yaşındaki ve 15 yaşındaki kızının evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. Viyana Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Irina Steiner, yaptığı açıklamada, Viyana'nın 21'inci bölgesinde ikamet eden Fatma G. ve kızı Tuğba Ö'den uzun zamandır haber alamayan eski eşinin polisi bilgilendirmesi üzerine anne-kızın ölü bedenlerine ulaşıldığını bildirdi. Steiner, anne ve kızının haftalar önce yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, cesetlerin çürümeye başladığını söyledi. Anne ve kızının ölüm nedeninin cinayet olup olmadığı konusunda ipucu bulunmadığını dile getiren Steiner, polisin araştırmasının sürdüğünü, otopsi sonuçlarının beklendiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Viyana’da Türk anne ile kızı ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN