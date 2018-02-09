‘Zeytin Dalı’ ismi mahalleye verildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir mahalleye "Zeytin Dalı" ismi verildi. Akçakale Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla Suriye sınırında yeni oluşturulan bir mahalleye "Zeytin Dalı" isminin verilmesini kararlaştırdı. Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, "Teklifimiz üzerine Belediye Meclisi üyeleri oy birliğiyle Zeytin Dalı Harekâtı'nın adını yeni oluşturduğumuz bir mahalleye verdi. Yarın torunlarımız bu ismi gördüklerinde 'dedelerimiz bu harekatı yaptı ve vatanı güvenli bir şekilde bizlere teslim etti' diye düşünecek" dedi.

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