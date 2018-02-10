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‘ABD’li sözcü ciddiye alınamaz’

Giriş Tarihi: 10.2.2018
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert'in, soruşturmasında 7 yıl 6 ay hapis cezası alan çalışanı Serkan Gölge'nin "yetersiz delillerle mahkum edildiği" yönündeki yalanlarını ciddiye almanın mümkün olmadığını belirtti. Aksoy, Gölge'nin, bağımsız Türk mahkemesi tarafından adil yargılandığını ve hükmün tesis edildiğini belirtti. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen Nauert'in Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerine tepki gösteren Aksoy, "Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir" dedi.
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‘ABD’li sözcü ciddiye alınamaz’
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