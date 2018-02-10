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'nin 'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

İstihbarat, depoların yerini tespit etti. F-16'lar havalandı ve 'nin teröristlere teslim ettiği silahların Afrin'de depolanan bir kısmına füze yağdı.

Giriş Tarihi: 10.2.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 12:11
ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından önceki gece düzenlenen hava harekatıyla //PYD- ve terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR

Depolarda 'nin teröristlere gönderdiği ağır silahlar, tanksavarlar, bombalar ve zırhlı araçlar gibi çok özel 'hediyeler' yer alıyordu. Bir devletin terör örgütüne verdiği bu silahların namluları 'ye dönmeden yok edildiler.

İŞTE O ANLAR

Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı.

İşte terör hedeflerinin vurulma anı

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ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi
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