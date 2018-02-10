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'den acı haber geldi: Şehit ve yaralılarımız var

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, ’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda //PYD-YPG ve mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 19:56
Afrin'den acı haber geldi: Şehit ve yaralılarımız var
TSK'dan yapılan açıklamada ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, 'de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyonlarda //PYD-YPG ve mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.
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Afrin'den acı haber geldi: Şehit ve yaralılarımız var
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