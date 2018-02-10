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‘Askerse asker, şehitse şehit oluruz’

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
‘Askerse asker, şehitse şehit oluruz’

Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için 'ın Hassa İlçesi Kaymakamlığı'nın önünde buluşan 70 yaş üzeri vatansever köylüler, gönüllü askerlik başvurusu yaptı. 1995'te vatani görevini komando er olarak yapan oğlu Süleyman Kuş'un 'de şehit düştüğünü ifade eden Hassalı Mustafa Kuş (76), "Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, devletimize zeval vermesin. Hep birlikte "Bizleri de askere alın" diyoruz. Asker olmamız gerekirse asker, şehit olmamız gerekirse şehit oluruz" dedi.

HER YERE ZEYTİN DALI ASILDI
tarafından teröristlerin elinden kurtarılan ve Türkiye-Afrin sınırında bulunan Adah Manlı köyüne yerleşen insanların akrabaları, ülkemiz tarafında halk arasında "Adah Manlı köyü" olarak bilinen ve ismi Bintaş olan köye ziyarette bulunarak zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla harekata destek oldu.

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‘Askerse asker, şehitse şehit oluruz’
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