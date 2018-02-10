Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'a Afrin üzerinden sert eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hükmündedir. Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk'tür ki ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir." dedi.

Bahçeli vatansızların milliyetsizlerin yüzüne haykırıyoruz diyerek...

Bahçeli, partisinin, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"nda konuşmasına terörle mücadele şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık dileyerek başladı.

Türk milletinin bekası müdafaa edilmesi için bunun gerek ve şartlarının da muhakkak yerine getirilmesi gerektiğini anlatan Bahçeli, bu kapsamda, hükümet etme sisteminin revizesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerektiğini dile getirdi.

YENİKAPI'DA BİR RUH DOĞDU

Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclisi gibi olamayacaklarını aktaran Bahçeli, "Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın, diyen soysuz anlayışın bugünkü izdüşümündeki iş birlikçilere itibar edemez, iddialarına inanamazdık. Mustafa Kemal'in Anadolu'da kaybetmesini dilek ve temenni ederek, İstanbul'da göğüslerinde nişan, madalyalarla caka satan nazırlara, devrin siyaset ve devlete adamlarına benzeyemezdik." diye konuştu.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da bir ruh doğduğuna değinen Bahçeli, Türkiye için yeni bir kapı açıldığını, bu ruha ortak olduklarını, bu kapıdan içeri girdiklerini bildirdi.

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

"Başka türlüsünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile oturup konuştuk. Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı. Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik." diyen Bahçeli, değilse saldırıların artacağını, tehlikelerin yoğunlaşacağını ifade etti.

"VATAN OLMADAN SİYASET YAPILAMAZ"

Vatan olmadan siyaset yapılamayacağını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

KISKANANLAR ÇATLASIN, ÇEKEMEYENLER PATLASIN

"Devlet gittikten, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeşerip billurlaşması bu kavrayış ve beka endişesi çemberinde vücut bulmuştur. Türk milleti 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, yeni hükümet etme sisteminin içinde başından sonuna kadar vardır ve paydaşıdır. Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir. Bunlar eski Mısır'da yaşasalar Hz. Musa'ya karşı Firavun'la birleşirlerdi. Bunlar Kerbela'da olsalar Yezid'in yanında saf tutarlardı. Ve bunlar 919 yıl önce başlayan Haçlı seferlerine katılıp Türk ve Müslüman kanı dökmek için vampir gibi ileri atılırlardı. 'MHP'nin baraj sorunu yok' diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. 'MHP büyüyor, güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor' diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar. 'Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın' diyorum, çatlaya çatlaya, patlaya patlaya dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar."

Siyaseti, "siyaset olsun diye" değil, millete ve ülkeye hizmet için yaptıklarını anlatan Bahçeli, davanın büyüklüğünün oy oranıyla, oy sayısıyla değil, yüreklerinin asaleti, ülkülerin yüksekliğiyle ölçüldüğünü söyledi.

MHP'nin nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına müsaade etmeyeceğini belirten Bahçeli, "Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir Türkiye sevdalısı buna göz yummayacaktır. Bilakis, her gün biraz daha kenetlenip, büyüyerek lider ülke yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir." dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÜÇÜNCÜ EVRESİNE GEÇİLDİ

"Bu vatan kimin" şiirini okuyan Bahçeli, bu şartlar altında, milli bekanın olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine geçildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi, yerleşmesi, tam olarak oturması maksadıyla 3 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Bahçeli, "Siyasi akıl bunu gerektiriyordu. Ülkenin gerçekleri buna işaret ediyordu. Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşma vasatında buluşmak lazımdı. Yaptığımız da budur. Milletvekili genel seçiminden başarıyla çıkıp çok güçlü bir şekilde TBMM'de yerimizi alacağımızı, geleceğin Türkiye'sinde, gelecek iktidarın iklim ve iradesinde mutlaka söz sahibi olacağımızı kararlılıkla duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

- ZEYTİN DALI HAREKATI

Sorumluluktan kaçış olmadığını dile getiren Bahçeli, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gelişmelerini etkileyen en önemli konu başlıklarından birisinin de 20 Ocak 2018'de başlayan ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesinin terörden temizlenmesi olduğuna işaret etti.

Zeytin Dalı Harekatı 22'nci gününde olduğun belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türk askeri Afrin kırsalında Özgür Suriye Ordusuyla birlikte hainleri kovalamaktadır. Jetlerimiz, terör barınaklarını, sığınaklarını, mühimmat ve cephanelikleri imha etmektedir. Şimdiye kadar sayıları bini aşan terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef mücadele sürecinde aldığımız şehit haberleri de bizi kahretmektedir. Fakat bir hususu da paylaşmadan geçmek istemiyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'ncu gününde şehit düşen iki kahramanımızdan biri olan piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'te son yolculuğuna çıkarken kılınan cenaze namazı tek kelimeyle mahşeri bir kalabalıkla gerçekleşmiştir. Millet şehitlerine sahip çıkmış, manevi gücümüzü, birlik ve beraberlik irademizi resmen dünyaya ilan etmiştir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duruş bizde oldukça, Türk milleti sinesinden çıkan ordusuna bu şekilde destek verip arkasında durdukça, Allah'ın izniyle hiçbir hain, hiçbir müstevli, hiçbir kanlı hesap işe yaramayacak, hedefine ulaşamayacaktır."

Bahçeli, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dediklerini, şehadetin en yüce makam olduğuna inanıp, bekanın güvenliği ve kalıcılığı için 80 milyonun manen yükselerek alçakların üstüne, korku nedir tanımayarak gideceğini bildiklerini söyledi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afrin'in içine girilmesini doğru bulmuyormuş. Peki sen neyi doğru buluyor, neyi doğru görüyorsun Sayın Kılıçdaroğlu? ABD'li askerler YPG'li katillerle Menbiç kırsalında beraber nöbet tutuyorlar haberin var mı? ABD'nin Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı sürdürdüğü operasyonların en üst düzey sorumlusu olan bir general bozuntusu, YPG'lilere kahraman diyor, Türkiye'ye yanlış hesap içinde diyerek parmak sallıyor, hiç duydun mu? Afrin'e girmeyin demek, PKK/PYD/YPG'yi arkalamak, kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır. Bu tarihi gaflet, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun, hadi yarın birileri de çıkıp Hatay'dan, Kilis'ten çıkın derse ne yapacaksın, nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Sayın Kılıçdaroğlu? Terör örgütleri bu kadar mı gözünüzü boyadı, bu kadar mı aklınızı başınızdan aldı? Bu ülkede anamuhalefet partisinin milli güvenliğimizi köstekleme çabası, jeopolitik arıza vermesi felakettir, aslında başlı başına güvenlik sorunudur."

SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Birisi çıkar, Ege'deki haklarımızı çarçur etmek için, üç beş keçinin otladığı kaya parçacıkları diyerek vatanı sabote eder, düşman sevindirir. Nasılsa tuzu kurudur. Birisi çıkar, ÖSO'ya terörist der, El Kaide ile ilişkilendirir, ama kendisinin kimlerle ilişkili olduğunu itiraf edemez." diyen Bahçeli, "Başında Türk olan, ama Türklüğün utancı, Türk düşmanlarının gözetleme kulesi, Türk katillerinin aşı suyu ola bir mesleki örgüt, PYD'ye çalışır, YPG'yle oynaşır, PKK'yla düşer kalkar. Sonrada isminden 'Türk ifadesi kalkmasın' diye feryat eder. Türk Tabipler Birliği diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hükmündedir. Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk'tür ki, ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir. Kürt kökenli kardeşlerimin PKK'yla, PYD'yle bağ ve bağlantısı nasıl yoksa, Türklüğün de Tabipler Birliğiyle bir ilgi ve yakınlığı olmamıştır. Nitekim haklarında yapılacak siyasi ve hukuki tasarrufları desteklediğimizi bu vesileyle kararlılıkla belirtiyor, Sayın Cumhurbaşkanına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İLE YAPILACAK İTTİFAK İLE İLGİLİ:

Bahçeli, 2019'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ile yapılacak ittifak ile ilgili, "Milli bekamızın olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. evresine geçmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurum ve kurumlarıyla gerçekleşmesi, kökleşmesi, tam anlamıyla oturması amacıyla 2019'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi açıkladık. Siyasi akıl bunu gerektiriyordu. Ülkenin gerçekleri buna işaret ediyordu. Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşmada buluşmak gerekiyordu. Yaptığımız da budur. MHP milletin gönlündedir." dedi.

BARAJIN YÜZDE 50 ARTI 1'E ÇIKTIĞINI NE ZAMAN İDRAK EDECEKLER?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisininyeni hükümet etme sisteminin başından sonuna paydaşı olduğunu belirterek, "Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir" dedi.