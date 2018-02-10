Başkomutan emri vermiş, ötesi var mı

FETÖ
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darbeci askerin "darbeye karşı gelmemiz konusunda bize emir verilmedi" sözüne, mahkeme başkanı, "Size Başkomutan (Cumhurbaşkanı Erdoğan) emri vermiş. Daha ötesi var mı" yanıtını verdi. Darbe girişimi sırasında kaybolan ve bir apartmanda bulunan SAT silahlarının da konu alındığı davada 9. duruşma yapıldı. Silivri'deki davada, sanıkların savunmaları ve sorguları yapıldı. Duruşmaya sanık Yüzbaşı Yalçın Erdoğan ile Mahkeme Başkanı Ali Öztürk arasında geçen diyalog damgasını vurdu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri'nde SAT ve SAS komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu askerlerden sorumlu 14 FETÖ imamının yargılandığı davada savunmasını yapan sanık Yüzbaşı Yalçın Erdoğan, Genelkurmay Başkanı'ndan herhangi bir emir gelmediği için darbeye karşı bir girişimde bulunmadığını savundu. Sanığın bu savunmasına tepki gösteren Mahkeme Başkanı Ali Öztürk ise darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "başkomutan" sıfatıyla bu girişimin hukuksuz bir darbe girişimi olduğunu ve askerlere bu girişim içinde yer almaması gerektiğini içeren ifadelerine işaret ederek "Cumhurbaşkanı, başkomutan olarak emir vermiş, daha ötesi mi var" sözleriyle cevap verdi.