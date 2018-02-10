Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İSTANBUL'DA BAYRAK DEĞİŞİMİNE ŞAHİT OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan STK'larla ilgili önemli açıklama

"EKSİKLER GİDERİLİR, HATALAR DÜZELTİLİR"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır."

"HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" dedi.

DEVRİM GİBİ ADIM! HER DÜŞÜNCE GRUBU KENDİ STK'SINI KURAR



STK'larla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını belirten Erdoğan, "Şehrin taşıyıcı sütunları olarak gördüğümüz STK'larımız, bunlarla da yoğun ilişki halinde olacağız. Yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği, buna benzer pek çok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenleme ile yeni bir şekil alacak. Bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacak. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar ve o STK'sı ile yola devam eder. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK'ların oluşması süreci başlayacak" dedi.