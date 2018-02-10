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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu

Dışişleri Bakanı , CHP İstanbul Milletvekili hakkında iftira ve hakaret ettiği, ayrıca şikayet hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 13:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi suçlamalarla savcılığa şikayet dilekçesi veren Tanal hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, suç duyurusunda, Tanal'ın mesnetsiz ve hukuka aykırı iftira atığını, hakaret ettiğini ve şikayet hakkını kötüye kullandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı da kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi suçlamalarla savcılığa şikayet dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Tanal hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Tanal, 7 Şubat'ta başsavcılığa PYD'li Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Erdoğan'ın yanı sıra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hakkında, "terör örgütü propagandası", "terör örgütüne yardım ve yataklık", "suçu ve suçluyu övme", "suçluyu kayırma" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu
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