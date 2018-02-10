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E Devlet nasıl yapılır? sorgulama işlemi burada...

nasıl yapılır? sorgulama konusu bilindiği gibi ilk olarak Perşembe günü sosyal medyada ortaya çıktı. Vatandaşların tüm resmi işlemlerini yaptığı 'e alt üst soy sorgulama seçeneğinin de eklenmesiyle 7'den 70'e yüz binlerce vatandaş nasıl yapılır? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bazı vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar geriye giderek soy sorgulama işlemiyle geçmişlerini daha yakından öğrenebildiler. Sisteme yapılan ani yüklemeler sonucunda e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası kilitlendi. Peki Nüfus ve Vatandaşlık işleri ile alt üst soy sorgulama sayfası ne zaman açılacak? Vatandaşlar özellikle soyağacı sorgulaması yapmak için sürekli mobil cihazlarından arama yapıyorlar. Soyağacı sorgulama konusundaki tüm son dakika gelişmeleri sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 10.2.2018 15:30
E Devlet soy sorgulama nasıl yapılır? Soyağacı sorgulama işlemi burada...

bir devrim yaparak vatandaşın büyük işine yarayan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kapsamında alt üst yı aktif hale getirerek kendi gündemini oluşturdu. Bununla birlikte milyonlarca vatandaş arama motoru Google üzerinden sorgulama aratmalarını yapmaya başladı kimileri sisteme giriş yapıp dedesinin dedesinin nererede doğduğunu bile öğrenirken kimileri ise sistem kilitlendiği için işlemlerini gerçekleştiremedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplam olarak 310 bin sorgulama çıktısı verildiği ifade edildi, açıklamanın devamında soy sorgulama konusunda günlük bir kotanın olacağı ve bu kota doldukça ertesi güne ayrı bir kota açılacağı ifade edildi.

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E Devlet soy sorgulama nasıl yapılır? Soyağacı sorgulama işlemi burada...
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