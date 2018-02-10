E Devlet soy sorgulama nasıl yapılır? Soyağacı sorgulama işlemi burada...

E-Devlet bir devrim yaparak vatandaşın büyük işine yarayan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kapsamında alt üst soy sorgulamayı aktif hale getirerek kendi gündemini oluşturdu. Bununla birlikte milyonlarca vatandaş arama motoru Google üzerinden soyağacı sorgulama aratmalarını yapmaya başladı kimileri sisteme giriş yapıp dedesinin dedesinin nererede doğduğunu bile öğrenirken kimileri ise sistem kilitlendiği için işlemlerini gerçekleştiremedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplam olarak 310 bin sorgulama çıktısı verildiği ifade edildi, açıklamanın devamında soy sorgulama konusunda günlük bir kotanın olacağı ve bu kota doldukça ertesi güne ayrı bir kota açılacağı ifade edildi.