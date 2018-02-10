FETÖ üyesi böyle kıvırdı

Finlandiya televizyonunda Türkiye aleyhine keskin sözler söyleyen ve FETÖ'cü olduğunu ilan eden Serdar A.'nın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda FETÖ'cü olduğunu inkâr etmesi dikkat çekti. Görüntülerdeki kişi olduğunu kabul eden ve Finlandiyalı televizyoncularla çekim yaptığını doğrulayan Serdar A., şunları söyledi: 1999-2000 döneminde cemaatin dershanesinde öğretmen olarak göreve başladım. 2000 yılında ayrıldım. Sonrasında cemaat ile ilgisi olmayan bir dershanede bir buçuk yıl daha çalıştım. Tekrar geri döndüm. 2013 yılına kadar 5 sene daha cemaat dershanesinde çalıştım. 250 bin-300 bin TL kadar bir sermaye ile kendime bir etüt merkezi açmayı planladım. Daha sonra darbe oldu ancak okulum KHK ile kapatılmadı. Bir şikâyet sonrasında Kaymakam tarafından kapatıldı. Aslında ben 17-25 Aralık'tan sonra cemaat ile ilişkimi kestim.



"THOMAS VE JENNIFER GELDİ"

4-5 gazeteci gelmişti. İkisi Thomas ve Jennifer isimli yabancıydı. Zannedersem Finlandiyalılardı. TEOG ve eğitim sistemi hakkında sorular sormuşlardı. Türk kültürü ve mutfağı hakkında bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Evime geldiler. Evdeki mutfağı, eşim ile yaşantımızı falan konuştuk. Sonra 3 tane soru sordular. Darbeden bahsettiler. Ben darbe ile ilgili konuştuğumuz sırada kayıtta olduklarını bilmiyordum. Çünkü yaka mikrofonum takılı değildi. Görüntüleri izleyince şoke oldum. Gelen gazeteciler Türkiye'de bir dönem çalışmışlar. Türkçeleri de zayıftı.



ARABADAKİ SİGARA VE BAYRAK YAKALATTI

FETÖ üyesi Serdar A., ve eşi Serdar ve Merve A. Finlandiya'nın YLE televizyonuna çıkarak FETÖ'cü olduklarını ve yaşadıkları "sıkıntıları" anlatmıştı. İki isim gizlenmek için araç camına Türk bayrağı, torpidolarına görünür şekilde sigara ve çakmak bıraktıklarını söylemişti. Karı koca, "kendimizi gizlemeye çalışıyoruz. Darbeden sonra evi temizledik, hizmet adına olan yayınları topladık" şeklinde Türkiye aleyhinde propaganda yapmıştı. Bu tariflerden yola çıkan polis önce araca sonra da Esenyurt'taki evlerine ulaşarak gözaltına almıştı. Serdar A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi Merve A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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