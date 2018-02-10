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’cü teğmen itirafçı oldu

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde teğmen olarak görev yapan ve üyesi olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Emre Ö., etkin pişmanlıktan yararlanmayı talep ederek itirafçı oldu. Emre Ö., Kara Harp Okulu'ndaki FETÖ yapılanmasının, onların gösterdiği 'katolog evliliği' yapmadığı için kendisine mobbing uyguladığını belirterek "Bütünlemeye kalmamam gereken derslerden bile kalmaya başladım. Okul bahçesinde 50-60 civarında ağaç vardı. Takım komutanım S.B.B. beni bu ağaçların sorumlusu yaptı. Diğer takım komutanım Üsteğmen B.K. bana ekstradan görevler veriyordu" dedi.
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FETÖ’cü teğmen itirafçı oldu
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