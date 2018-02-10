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Gizli tanıktan 'la ilgili flaş iddia

’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda tutuklanan, vakfın kurucu başkanı ’un dini ve insani duygularını kullanarak kendine inananları dolandırdığı iddia edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 13:27
Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili flaş iddia

'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na düzenlenen operasyonda , Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİŞİSEL NÜFUZUNU ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un kendisini 'vakıf içerisinde' eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inanlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili flaş iddia

ZEYTİN DALI HAREKATI'NI DA ELEŞTİRMİŞ...

Kendisine inananları bu yöntemle dolandırdığı da ileri sürülen Kuytul'un ayrıca konuşmalarında 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştirdiği de kayıtlara geçti. Alparslan Kuytul'un ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden Afrin'e yapılan operasyonlar hakkında olumsuz yorumlar yaptığı, bu konuşmalarda ise halkın vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturacak tabirler kullandığı da belirtildi.

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Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili flaş iddia
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