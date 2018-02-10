Gönül gözüyle ördüler

Amasya'da görme engelli kadınlar Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla atkı ve bere örmeye başladı. Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi ile Amasya Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Amasya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan kursta kadınlar yoklama ve sayma yöntemini öğrenip örgü örüyor.

Kayseri'de besicilik yapan, evli, 3 çocuk babası Fevzi Kaya 2 yıldır ahırında beslediği 1 ton 650 kiloluk 2 yaşındaki Tosun isimli boğasını Mehmetçiğe bağışladı. Besici Kaya, Mehmetçiğe 'Tosun'um kurban olsun. Kesip yesinler, askerimize kan olsun, can olsun" dedi. Kaya, Tosun'un babası 'Kıllı'yı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti.

Mersin'de Mut Anadolu Lisesi öğrencileri ay yıldız figürü yaptı. Konya'da ise Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi'nin öğrencileri "Afrin" koreografisi oluşturdu.

LEVENT SÖKMEN / İHSAN TUNÇOĞLU / YASER ÇAPAROĞLU