Hatay şehidini uğurladı

Suriye'nin
Afrin bölgesinde terör örgütü PYD
/PKK
mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu (23) dün memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Seliz
Pamukçu oğlunun mezarı başında Türk bayrağını öptükten sonra "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Pamukçu'nun da sosyal medya hesabında en son yaptığı paylaşımın altına "Her şey vatan için" yazdığı görüldü. 9 aylık asker olan Pamukçu bekârdı. 2 OĞLUNDAN BİRİ YDİ
Şehit içir Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Fadil ve annesi Seliz, ağabeyi Selahattin Pamukçu, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki oğlundan birini toprağa veren şehidin annesi Seliz Pamukçu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin mezarının başında Türk bayrağını defalarca öpen anne Seliz Pamukçu "Vatan sağ olsun" dedi.