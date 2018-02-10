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Herkes elini taşın altına koymalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan lideri Karamollaoğlu’nu kabul etti. Erdoğan Karamollaoğlu’na, “Birlik ve beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkes elini taşın altına koymalı” dedi

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
Herkes elini taşın altına koymalı

Cumhurbaşkanı , dün Genel Merkezi'nde Genel Başkanı 'nu kabul etti. Basına kapalı kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan, birlik beraberlik mesajı verdi. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını kabul etti


1 AY ÖNCEDEN RANDEVU TALEBİ
Saadet Partisi'nin yaklaşık 1 ay önceden bu görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Görüşmenin planlanandan uzun sürmesi üzerine Başbakan Yıldırım MKYK toplantısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili geniş bilgi verdiği, Suriye ile ilgili yaptığı temasları aktardığı, terörle mücadele konusunda sınır içinde ve dışında gelinen noktayı değerlendirdiği öğrenildi. Toplantıda Karamollaoğlu, OHAL'in kaldırılmasını istedi, kararnamelerle gerçekleşen bazı ihraçların mağduriyetlere sebebiyet verdiğini iddia etti. Erdoğan'ın da Türkiye'nin zor ve olağanüstü bir süreçten geçtiğine, bu nedenle OHAL'in uzatıldığına dikkat çektiği belirtildi.

HER KES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Görüşmede AK Parti ile MHP arasında devam eden Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak bir yetkiliyi Saadet Partisi'ne bilgi vermek için görevlendireceği ifade edildi. Kritik görüşmede ittifak konusu net ifadelerle gündeme gelmedi. Erdoğan'ın, "Birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dediği öğrenildi.

Ortadoğu başta olmak üzere Endonezya ile Malezya'daki gelişmeleri de ele alan Erdoğan ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan 'ı ve bu coğrafyalarda yaptıklarını yad ettiler.

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