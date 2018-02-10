İnce de sınıfta kaldı!

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
8 Mart 2017'de geldiği Sakarya
'da Yakup Çoruh
adlı vatandaşın "Atatürk ilkelerini bir sayar mısınız rica etsek?" sorusuyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, o anlar kameralara da yansımıştı. Kılıçdaroğlu ile yaşanan bu diyaloğun baş aktörü Çoruh, kurultayda genel başkanlığa da rakip olan CHP Yalova
Milletvekili Muharrem İnce'nin Sakarya ziyareti sırasında bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarla çay içen İnce'ye "Hoş geldiniz" diyen Çoruh, ardından aynı soruyu yöneltti. CEVAPSIZ KALDI
Bunun üzerine yerinden kalkan İnce, soruyu cevapsız bırakarak yoluna devam etti. Bu duruma tepki gösteren Çoruh, "Atatürk'ün kurduğu partiyi yöneten ve yönetmeye kalkanlar Atatürk ilkelerini bilmiyor" diye bağırmaya başladı. CHP'lilerle tartışan Çoruh güçlükle sakinleştirilirken, İnce parti binasının karşısındaki parkta halka hitap etti. Bu kez de "Sen de Atatürk ilkelerini bir kerede sayamıyorsun. CHP'nin genel başkanı nasıl olacaksın? Sen de aynısın" diye bağıran Çoruh, polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.