Mutlu ve Çapkın’a FETÖ’ye yardımdan hapis cezası

FETÖ
'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak Mutlu'nun tahliyesine hükmetti. Ancak Mutlu'ya yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Tutuksuz sanık eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 6 sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.