PYD/YPG eziyeti BM raporuna girdi

Terör
örgütü PYD
/YPG
'nin Afrin'de halka uyguladığı eziyet BM
raporuna yansıdı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 7 Şubat tarihli, "Suriye
'nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu raporunda, terör örgütü PYD/PKK
'nın sivillere yönelik hak ihlalleri yer aldı. Raporda, terör örgütünün Afrin'de erkekleri zorla silah altına aldığı ve erkeklerin bölgeyi terk etmesine de izin verilmediği aktarıldı. Rapora göre, Afrin ve İdlib
bölgelerindeki kişilerin yüzde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor. Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt el koyuyor. Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeniyle de daha önce bölgeden ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği, kimi çocukların ailelerinden zorla ayrılmak durumunda kaldığı bildirildi. Raporda ayrıca şubatın ilk günlerinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e yönelik roketli saldırılarda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir araca roket isabet etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi verildi. PYD/PKK'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) gibi kurumların raporlarına da yansımıştı.