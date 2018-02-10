RTÜK üyeleri bunu nasıl izah ediyor?

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hadi o ve kuruldaki CHP'liler kendilerine yakışanı yapmış, peki ya RTÜK'teki AK Partili ve MHP'li üyeler ne yapmış?

RTÜK'ün İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı hazırladığı raporda "müeyyide önerilmiyor" demesine rağmen üst kurul kuruma ceza kesmiş. Evet, gün sonunda RTÜK Yarkadaş'ın şikâyeti çerçevesinde aSpor'u cezalandırmış. Sadece tek bir üye, evet sadece tek bir üye karşı yönde oy kullanmış, bu yapılan saçmalığa itiraz etmiş.





Bu kabul edilebilir bir durum mu? Neymiş, bu terör saldırısı haberini alan Erman Toroğlu teröristlere sayıp sövmüş. Ne büyük ayıp, ne büyük suç, nasıl büyük günah... Üstelik de programın moderatörü de yorumcuyu uyarmış...

Ne yalan söyleyeyim o programı ben yönetiyor olsaydım hiçbir uyarıda falan bulunmaz, Erman hocaya "ağzına sağlık" derdim...

İnsan sormadan edemiyor. Hangi milletin kurumusunuz siz? Kime hizmet ediyorsunuz?

Bunu kendinize nasıl izah ediyorsunuz?

Bundan böyle RTÜK'ün ne yapıp ettiğini, neye ceza kesip nelere "aman boş ver" dediğini yakından takip edeceğim.

Buradan ilan ediyorum.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşadığı yerli ve milli dönüşümü kurumlarımızın daha fazla içselleştirebilmeleri ve yaşanan zihniyet dönüşümünü kendi alanlarındaki başarı hikâyeleriyle taçlandırabilmeleri gerekiyor. Kurumsallaşma böyle olur. Türkiye böyle büyür, böyle gelişir, böyle özgürleşir.

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