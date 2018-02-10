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üyeleri bunu nasıl izah ediyor?

A Spor’a tarafından verilen skandal cezanın yankıları sürüyor. bugünkü yazısında A Spor yorumcusu ’nun canlı yayında ’lı teröristlere hakaret ettiği için RTÜK tarafından verilen cezanın birçok çelişkiyi içerisinde barındırdığını yazdı ve ekledi: “Bundan böyle RTÜK'ün ne yapıp ettiğini, neye ceza kesip nelere "aman boş ver" dediğini yakından takip edeceğim.”

Giriş Tarihi: 10.2.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 11:52
RTÜK üyeleri bunu nasıl izah ediyor?

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hadi o ve kuruldaki 'liler kendilerine yakışanı yapmış, peki ya 'teki AK Partili ve 'li üyeler ne yapmış?
RTÜK'ün İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı hazırladığı raporda "müeyyide önerilmiyor" demesine rağmen üst kurul kuruma ceza kesmiş. Evet, gün sonunda RTÜK Yarkadaş'ın şikâyeti çerçevesinde aSpor'u cezalandırmış. Sadece tek bir üye, evet sadece tek bir üye karşı yönde oy kullanmış, bu yapılan saçmalığa itiraz etmiş.



Bu kabul edilebilir bir durum mu? Neymiş, bu terör saldırısı haberini alan teröristlere sayıp sövmüş. Ne büyük ayıp, ne büyük suç, nasıl büyük günah... Üstelik de programın moderatörü de yorumcuyu uyarmış...
Ne yalan söyleyeyim o programı ben yönetiyor olsaydım hiçbir uyarıda falan bulunmaz, Erman hocaya "ağzına sağlık" derdim...
İnsan sormadan edemiyor. Hangi milletin kurumusunuz siz? Kime hizmet ediyorsunuz?
Bunu kendinize nasıl izah ediyorsunuz?
Bundan böyle RTÜK'ün ne yapıp ettiğini, neye ceza kesip nelere "aman boş ver" dediğini yakından takip edeceğim.
Buradan ilan ediyorum.
'nin liderliğinde yaşadığı yerli ve milli dönüşümü kurumlarımızın daha fazla içselleştirebilmeleri ve yaşanan zihniyet dönüşümünü kendi alanlarındaki başarı hikâyeleriyle taçlandırabilmeleri gerekiyor. Kurumsallaşma böyle olur. Türkiye böyle büyür, böyle gelişir, böyle özgürleşir.

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aSpor'a skandal ceza!

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RTÜK üyeleri bunu nasıl izah ediyor?
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