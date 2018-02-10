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Terör hedefleri, savaş uçakları ve obüslerle vuruluyor

Afrin'deki terör örgütü /'nın mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince () savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 13:39

tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde /KCK/-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren savaş uçakları ile Hatay'ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.

Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.

Öte yandan, sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat sürüyor.

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Terör hedefleri, savaş uçakları ve obüslerle vuruluyor
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