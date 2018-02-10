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Terör hedefleri yoğun ateş altına alındı

'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince () yoğun ateş altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 08:43
Terör hedefleri yoğun ateş altına alındı

tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan gece boyu atışlar yapıldı. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor.

Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.

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Terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
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