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: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri () İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 09:04

Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırısında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:" Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır."

Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

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TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır
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