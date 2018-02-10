'Yine olsa yine gideriz'

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde, Kuru Tepe bölgesinde sol dizi ve boynundan yaralanan Piyade Uzman Çavuş Tayfun Bolat (25) memleketi Samsun'da BBCTÜRKÇE'ye konuştu: Biz hareketi başlatan ilk ekipler arasındaydık. Bir astsubayımız, bir de uzman çavuş arkadaşımız şehit oldu orada, ruhları şad olsun. Olay anında bilincim açık olduğu için elimden geldiğince, benden daha ağır durumda olan arkadaşlarıma müdahale ederek çabaladım ama kurtaramadık. Orada aklınıza asla kaçmak gelmiyor. Geri adım atmak yok. Esas kendi canınızdan çok orada ağır yaralı veya şehit olmuş arkadaşları görmek insanı kafa olarak yoruyor. Halkımız, devletimiz yalnız bırakmadı. Halkımız olsun, devletimiz olsun hiç kimse yalnız bırakmadı, destekleri eksik olmadı. Çok şükür ne ölümden korkuyoruz ne de tehlikeden. Tek derdimiz şehit vermeden operasyonu bitirmek, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Yine aynı şeyleri yaşayacağımı bilsem yine Afrin'e giderim. Aklım hala orada görev yapan arkadaşlarda. Canımız birbirimize emanet oluyor, kopmak öyle kolay bir şey değil...

'KANLARI YERDE KALMAYACAK'

?Harekatın 13. gününde Şeyh Aruz bölgesinde sol bacağından yaralanan ve sol kulak zarı patladığı için hala yüzde elli duyma kaybı yaşayan Üstteğmen İsmail Tokmak ise BBCTÜRKÇE'ye yaşadıklarını "Saldırı anında kendisiyle birlikte bulunan 5 askerin hayatını kaybettiğini söyleyerek "Şeyh Aruz Dağı'nda tankımız atış bölgesine gelmiş atış yapmaya hazırlanırken üzerimize roket atıldı. İnşallah tamamen iyileşip görevimin başına döneceğim. Allah'ın izniyle arkadaşlarımızın öcünü almadan, kanını yerde bırakmayız" sözleriyle anlattı. Şeyh Aruz'da yaralanan bir diğer asker olan Uzm. Çvş. Hakkı Aytekin dün memleketi Sivas'a döndü. Anadolu Ajansı'nın konuştuğu gazi asker "Bu milli ruh bizde oldukça hiç kimsenin bize gücü yetmeyecek. Ufak tefek yaralarım var onlar düzelince tekrar cephedeyim Allah'ın izniyle. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. konuştu.