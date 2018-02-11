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'den 'e destek açıklaması

Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle işbirliği yapan 'den beklenen tavır. ABD Dışişleri Bakanlığınca, sınırında gerilimin artmasından dolayı derin kaygı duyulduğu belirtilerek, İsrail'in egemenliğinin ve kendisini koruma hakkının güçlü bir şekilde desteklendiği bildirildi. İsrail, kendisine yönelik hiç bir saldırı olmamasına karşın bölgede terör estirip sık sık Lübnan ve 'ye saldırılar düzenliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 23:50 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 01:57
ABD'den İsrail'e destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ve sınırındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Nauert açıklamada, "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

YPG’ye silah vermek uluslararası suç

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"'ın hesaplı bir şekilde tehlikeyi artırması, gücünü ve hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den Lübnan'a bölgedeki bütün halkı riske atmaktadır. ABD, İran'ın bölgedeki habis çabalarının bütünlüğünü ve bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden tutumunu geri püskürtmeye devam etmektedir."

Lübnan'dan İsrail'e sert yanıt: Açıkça niyetini gösteriyor

İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

İSRAİL UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü bildirmişti.

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ABD'den İsrail'e destek açıklaması
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