ABD’nin Arapça kanalında FETÖ propagandası

ABD'nin
Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgesine uydu üzerinden yayın yapan Arapça TV kanalı El Hurra
, FETÖ
firarileri Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu ile yaptığı röportajları yayımladı. İki FETÖ firarisinin Türkiye aleyhindeki propagandalarını geniş bir şekilde izleyicilerine ulaştıran El Hurra'nın yayınını izleyen bir çok kişi sosyal medya üzerinden kanala sert tepki gösterdi. El Hurra ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra "Amerikan bakış açısını yansıtması amacıyla" 2004'te dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından kurduruldu. Katar merkezli El Cezire
kanalının etkisini azaltmak amacıyla kurulduğu iddia edilen El Hurra yüksek bütçesine karşın düşük izleyici kitlesi nedeniyle siyasi çevrelerce eleştiriliyor.