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ABD’nin Arapça kanalında propagandası

Giriş Tarihi: 11.2.2018
ABD’nin Arapça kanalında FETÖ propagandası
ABD'nin Ortadoğu ve bölgesine uydu üzerinden yayın yapan Arapça TV kanalı , firarileri Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu ile yaptığı röportajları yayımladı. İki FETÖ firarisinin Türkiye aleyhindeki propagandalarını geniş bir şekilde izleyicilerine ulaştıran El Hurra'nın yayınını izleyen bir çok kişi sosyal medya üzerinden kanala sert tepki gösterdi. El Hurra ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra "Amerikan bakış açısını yansıtması amacıyla" 2004'te dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından kurduruldu. Katar merkezli kanalının etkisini azaltmak amacıyla kurulduğu iddia edilen El Hurra yüksek bütçesine karşın düşük izleyici kitlesi nedeniyle siyasi çevrelerce eleştiriliyor.
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ABD’nin Arapça kanalında FETÖ propagandası
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