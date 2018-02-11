Afrin’e, savaşa değil zulmü bitirmeye gittik

Başbakan
Binali Yıldırım dün Muğla
'da partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. Yıldırım şu mesajları verdi:
(Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı) Mehmetçik, kahraman askerimiz niye orada? Çünkü onlar, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyor. Onlar, hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Onlar, alçak PKK
/PYD
/ YPG
ve DEAŞ
örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi. Zeytin Dalı Harekatı, terör örgütlerine karşı bir harekattır. O kahramanlarımız bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirmek için oradalar. Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik? Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün yaptığı zulümleri bitirmek için gittik. EY ABD, NE ZAMAN ANLAYACAKSIN?
Hiçbir devlet yanı başında ur gibi büyüyen bir terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Bu, doğrudan Türkiye
için bir tehdit. Bununla mücadele etmek hem uluslararası hem de iç hukukumuzdan doğan en tabii hakkımız. DEAŞ, PYD/PKK, adı ne olursa olsun orada bölge insanına zulmeden terör örgütlerinden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu harekat devam edecek. Bölgede "DEAŞ'la mücadele yapıyoruz" diye PKK'ya destek verenleri, söylemleriyle, eylemleriyle gönderdikleri silahlarla onları Türkiye'ye karşı bir tehdit haline getiren sözde dost ülkeleri hepiniz biliyorsunuz.
YPG, PYD, DEAŞ'ı ayrı tutanlar artık bu yanlıştan vazgeçsin. Evvel gün bir grup DEAŞ'lı, PYD'lilere ve YPG'lilere yardım etmek için onlara katıldı. Ey Amerika; bir terör örgütü ile iş tutarak diğer terör örgütünü yok edemeyeceğini ne zaman anlayacaksın? SEN NEREDE YAŞIYORSUN?
Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının biri "Milli olmak, yerli olmak." "Bir delikli demiri, tüfeği bile yapamıyoruz" diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağ'dan mı kaldın? Türkiye ne tüfek ne tabanca, topunu da yapıyor, İHA'sını da SİHA'sını da helikopterini de, tankını da yapıyor, Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik, FETÖ ağzıyla, PKK-PYD ağzıyla konuşmak olmaz. Önce sen partindeki "PYD terör örgütü değildir" diyenlere de ki; "Siz milli değilsiniz, yerli değilsiniz, teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz." Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset.
Özgür Suriye Ordusu terör örgütlerine boyun eğmeden, ülkesindeki zulme, istilaya, iç savaşa boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşuyor. Mehmetçik'le kol kola, omuz omuza sahada teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyorlar. "Sivillere zarar veriliyor" diye çatlak sesler var. Sivillere zarar verme' meselesine girersek, bunu söyleyenler altından kalkamaz. Afganistan'a, Irak
'a, Yemen'e bakın, Afrika'ya bakın. Binlerce sivili yok eden o istilaların hesabını önce siz bütün dünyaya verin.
Türk askeri kılı kırk yarıyor. Tek bir sivilin canına, malına zarar gelmesin diye çok ama çok titiz bir çalışma yapıyor. Ama siviller konusunda hassas olanlar Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Kilis'e düşen 110 roketi, ölen sivilleri, yaralanan vatandaşlarımızı bir türlü akıllarına nedense getiremiyor. Küçük düşünmek yok, AK Parti
'ye küçük düşünmek yakışmaz. Gündelik hesapların peşine asla düşmeyeceğiz.
'Suriye'de yürüttüğümüz operasyon ekonomiyi olumsuz etkileyecek' dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlarla etkilenmez. 35 yıldan beri buna benzer operasyonlar yapılıyor. Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonları sürdürmeye kararlıyız.
Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, 81 milyonun kardeşliği ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz DEVLETLE MİLLETİ BARIŞTIRDIK
Bizim için Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri vardır. 'Sunni' demedik, 'Alevi' demedik, 'Türk' demedik, 'Kürt' demedik, hepsini birinci sınıf vatandaşımız gördük ve 'ay yıldızlı bayrağımız altında 80 milyon vatan evladının hepsine yer vardır' dedik. Ayrılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz.
15 yıl önce "Türkiye" denince akla kriz ve kaos geliyordu. Şimdi ise 'Türkiye' denince akla istikrar geliyor, güven geliyor, güçlü ekonomi geliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayarak 15 yılda büyük başarılara imza attık. Bu istikrara ve güvene sahip çıkmak hepimizin en öncelikli görevidir. UMUTSUZLUK POMPALAYANLARA ASLA İTİBAR ETMEYECEĞİZ
"Türkiye'nin
önünü kesmek isteyen çeteleri, darbecileri, vesayetçileri de eze eze bugüne geldik. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın
burada hayatına kast etmeye çalıştılar. Alçaklar, Cumhurbaşkanımıza suikast yapıp hayatına son vermek istediler ama Muğla'nın güzel insanları, yörükleri, efeleri her biri, birer kahraman oldu, meydanlara indi, onlara gereken cevabı verdi, alçaklara geçit vermedi. Bu ülkede her seferinde karamsarlık pompalayan, felaket tellallığı yapanlar hiç eksik olmadı fakat bunlara rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya, büyümeye devam ediyor. Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken, sesi soluğu çıkmayan, felaket tellallığı yapmaktan da geri durmayanlara, kimse artık bu millet asla itibar etmeyecek." ŞEHİT EVLERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Başbakan Yıldırım, Afrin'de helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ile Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.