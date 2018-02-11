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'dan flaş açıklaması!

Kalın-McMaster görüşmesine ilişkin 'dan yapılan açıklamada, "Terörizmle ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 22:25
Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması!

tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek çözüm arayışlarının ele alındığı belirtildi. Açıklamaya göre görüşmede, ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin öncelikleri ve kaygılarının tartışıldığı duyuruldu.

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Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması!
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