Çukurca şehidini binler uğurladı

Hakkâri'nin Çukurca
ilçesi Zer Tepe üs bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay (27), Kocaeli
'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ağçay
için Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, şehidin ailesi ve binlerce kişi katıldı. Şehidin babası Erol, annesi Gülhanım, kız kardeşleri Meryem ile Merve tabutun başında gözyaşı döktü. Törene katılan binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi. Şehidin kardeşleri cenaze aracına bindi. Şehit Ağçay, Gebze Şehitliği'nde defnedildi.