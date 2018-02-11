Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Çukurca şehidini binler uğurladı

şehidini binler uğurladı

ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Çukurca şehidini binler uğurladı
Hakkâri'nin ilçesi Zer Tepe üs bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay (27), 'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. için Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, şehidin ailesi ve binlerce kişi katıldı. Şehidin babası Erol, annesi Gülhanım, kız kardeşleri Meryem ile Merve tabutun başında gözyaşı döktü. Törene katılan binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi. Şehidin kardeşleri cenaze aracına bindi. Şehit Ağçay, Gebze Şehitliği'nde defnedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurca şehidini binler uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN