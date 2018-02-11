Esnafı tehdit eden FETÖ'cü polis müdüründen skandal ifadeler!

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İkan hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İkan hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, örgütün genel yapısı, bazı deliller ve tanık ifadelerine de yer verildi.

Kentte esnaflık yapan ve soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan R.T, çocuklarının 2014'de FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğünü, burada görevli öğretmenlerin de kendisinden örgüt adına kurban bağışı talebinde bulunduğunu belirtti.

Suat İkan

'BUNUN SOYGUN OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

O dönem öğretmenlere iki kurban bedeli olarak 700 lira verdiğini aktaran R.T, "Bu öğretmenlerin hemen ardından ikişerli gruplar halinde yaklaşık 10 öğretmen daha gelerek kurban talebinde bulundu. Birinci gruba 2 bin 100 lira daha verdim. İkinci gruba da daha sonra vermek üzere söz verdim. Bunun ardı arkası kesilmeyince gelen kişilere 'bunun dini bir boyutunun olmadığını düpedüz soygun' olduğunu söyledim. Toplanan paraların Fetullah Gülen'e gittiğini söyleyerek küfür ettim." dedi.

Tanık R.T, bu olayın ardından tutuklu sanık İkan'ın kendisini telefonla arayıp "ölüm kalım meselesi" diyerek makamına çağırdığını öne sürdü. Bunun üzerine İkan'ın makamına gittiğini anlatan R.T, şunları kaydetti:

'SENİ NEZARETE ATARIM'

"İkan, daha önce bir sivil memurla anlaştığımız daire için benimle tekrar pazarlık etti. Daha sonra konu kurban bağışı isteyen öğretmenlere gelince bana çok günah işlediğimi söyledi. Hocaya küfür ettiğimi ve bundan dolayı ceza olarak 150 bin lira istedi. Param olmadığını söyleyince, 'O zaman memur, evin parasını bize versin' dedi. Böyle bir şeyin olmayacağını belirtince, 'Seni nezarete atarım, feriştahın gelse kurtaramaz. Ayağını denk al.' diye tehdit etti. Ben de ona sen mafya mısın müdür müsün? diyerek odadan çıktım. Herhangi bir ödeme yapmadım."

İddianamede ifadesine yer verilen başka bir tanık ise İkan'ın trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısı olduktan hemen sonra tescilde bulunan tüm seri plakaların listesini istediğini ileri sürdü.

'KİMSEN BENDEN HABERSİZ PLAKA VERMEYECEK'

Sanık İkan'ın "Bundan sonra kimse benden habersiz plaka vermeyecek" dediğini öne süren tanık, seri plaka almak isteyen vatandaşların önce İkan'ın odasına girdiğini, plakayı alan vatandaşı da tescil işlemlerinden önce valiliğe gönderdiğini iddia etti.

Tanık, "Valilikte 'kasa' kod adlı bir kişiye para verildiğini duymuştum. Daha sonra İkan'ın yanına gelerek hallettiğini söyleyen vatandaşların işlemleri yapılıyordu. Bu işlemler hep bu döngü halinde yapılıyordu. Ben bunun FETÖ'ye maddi menfaat sağlamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum." dedi.

İddianamede, örgütün Aydın imamı Abdülbekir Kalkan'a silah taşıma ruhsatı verildiği bilgisi de yer aldı.