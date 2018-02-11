FETÖ’den tutuklu sayısı 38 bin 470

Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya
Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Gül buradaki konuşmasında şunları söyledi:
Yargının kumpaslara alet olması ve adeta FETÖ
eliyle yönetilir hale getirilmesi, halkın yargıya olan güvenini zedeledi. Tahribatları tamir etmeye çalıştık. Bu onarım süreci meyvelerini vermeye başladı. Yargının kendi içine uzanmış bu teröristleri önce kendisinin temizlemesi takdire şayan.
Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK
'dan 10 bin 79, DEAŞ
'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde, hukuk çerçevesinde, terörle mücadeleyi etkin şekilde sürdürmekte. Teröristin iyisi kötüsü olmaz.
Uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalar ve başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.